Cerveteri, Polizia Locale: slitta ancora la nuova caserma –

Slitta ancora il trasferimento degli agenti della Polizia locale. E nel 2024 difficilmente si farà in tempo con il trasloco. Come riportato dal quotidiano online Civonline, infatti, quattro le proposte dei privati, di cui tre però ritirate durante la corsa per l’aggiudicazione e l’unica rimasta ancora non decolla.

«Oltre a non essere cambiato nulla rispetto alla scorsa estate – parla Stefano Lucarini, agente della Municipale di Cerveteri e dirigente Csa Ral -, la manifestazione di interesse ha avuto un esito negativo e dalle voci che girano al momento esiste una blanda trattativa dell’amministrazione con il privato ma senza soluzioni di rilievo e significative. Intanto il tempo scorre ed appare sempre più evidente il disinteresse per la questione che sarebbe al contrario importante per il personale in servizio».

Attualmente nella caserma di via Friuli i 21 agenti lavorano in uffici e spazi accatastati come abitazioni e con un normale garage utilizzato per i mezzi. Non c’è l’ingresso riservato ai diversamente abili per via delle scale e i vigili parcheggiano l’auto in piccoli garage. La nuova caserma consentirebbe agli agenti di avere dei parcheggi per le auto di servizio.