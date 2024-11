Tre atleti dell’Etrusca Atletica in rappresentativa del Club Lazio –

Tre atleti dell’Etrusca Atletica in rappresentativa del Club Lazio. Gli atleti Raniero Lombardi, Alessio Fantini, Alfredo Marino sono stati infatti convocati per il giorno 9 novembre presso l’impianto del “Paolo Rosi”. I tre ragazzi faranno parte del Club Lazio che raggruppa i migliori cadetti della regione in diverse specialità. Gli allenamenti della rappresentativa si svolgeranno presso lo stesso impianto “Paolo Rosi”.