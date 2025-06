Alessandro Gnazi: “Bene il lavoro di Beatrice Cantieri e delle Docenti nel sensibilizzare i più piccoli”

Cerveteri, terminato il progetto “Il Giardino delle Farfalle” nelle scuole primarie

Nei giorni scorsi si è concluso a Cerveteri il progetto per i “Giardini delle Farfalle”. Attivati presso le scuole che hanno partecipato al progetto proposto da Scuolambiente. Abbiamo già scritto su questa lodevole iniziativa. Troverete qui il link al nostro articolo.

Tra chi ha apprezzato molto il progetto c’è anche l’Assessore all’Ambiente, Alessandro Gnazi. Che ha dichiarato: “Iniziative come queste contribuiscono a far crescere generazioni attente e preparate sulle tematiche legate alla sostenibilità ambientale e al rispetto del territorio”

Cerveteri, terminato il progetto “Il Giardino delle Farfalle” nelle scuole primarie

Il progetto del “Giardino delle Farfalle” ha visto coinvolte le primarie del Montessori, del Tyrsenia e di Marina di Cerveteri. Durante un tour in queste scuole, Alessandro Grazi ha voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa.

“Così come l’anno scolastico, anche i progetti formativi all’interno delle classi da parte di Scuolambiente stanno volgendo al termine. In questi giorni, con grande entusiasmo ho preso parte alle cerimonie di chiusura e premiazione dell’iniziativa ‘Il Giardino delle Farfalle’, un progetto che ha sensibilizzato molto i bambini e che li ha visti estremamente partecipi e interessati. Parlare di ambiente e di tutela dell’ambiente è sempre importante e non è mai abbastanza: il lavoro che svolge Scuolambiente nelle scuole, grazie al prezioso sostegno delle Maestre è fondamentale, ancor di più oggi, in un periodo storico in cui spesso, tante volte sentiamo parlare di tematiche di sostenibilità ma che altrettanto spesso non vede mai attività mirate e continuative soprattutto tra i più giovani. Iniziative importanti, che, come cittadino e chiaramente come rappresentante dell’Amministrazione, sono felice si svolgano e che sono certo, continueranno ancora”.

Cerveteri, terminato il progetto “Il Giardino delle Farfalle” nelle scuole primarie

L’Assessore ha poi concluso: “Beatrice Cantieri con Scuolambiente rappresenta oramai da 30anni una presenza costante nel nostro territorio e nelle nostre scuole – ha dichiarato Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri – chi è della mia generazione sicuramente almeno una volta durante il proprio percorso scolastico ha avuto modo di incontrarla e di realizzare qualche progetto insieme a lei e il fatto che ancora oggi, a distanza di tanti anni, continui a lavorare nelle scuole sensibilizzando i più piccoli sull’importanza della sostenibilità ambientale, del rispetto del territorio e dell’ecosistemi con lo stesso identico entusiasmo di tanti anni fa conferma quanto svolga la sua attività di volontariato con passione e reale sentimento per Cerveteri e il territorio”.