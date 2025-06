Le dichiarazioni del Sindaco Elena Gubetti

Campo di Mare, sono partiti i lavori per rendere le spiagge più pulite, più accoglienti e più accessibili

Si è messa in moto la macchina che renderà le spiagge di Campo di Mare più pulite, più accoglienti e più accessibili. È quanto ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti.

“Dopo gli interventi straordinari per rimuovere i detriti portati dalle mareggiate invernali, da oggi le spiagge di Campo di Mare, nel litorale nord di Roma, saranno setacciate ogni giorno dai trattori di Multiservizi per garantirne la pulizia e la sicurezza.”

Il Sindaco ha anche annunciato che nei prossimi giorni, inizieranno o proseguiranno dei lavori che renderanno le nostre spiagge pronte ad accogliere i bagnanti della prossima stagione estiva. Saranno tre le attività principali:

Posizionamento delle storiche passerelle, che facilitano l’accesso anche a chi ha difficoltà motorie o a chi porta passeggini

Installazione delle docce gratuite

Sistemazione dell’area parcheggio, con il livellamento del terreno già avviato nelle scorse ore

Elena Gubetti ha poi aggiunto che: “A partire da fine giugno, verrà inoltre allestita “Liberamente”, la nostra – per ora unica e irripetibile – spiaggia libera. Senza barriere architettoniche, pubblica e gratuita, che torna per il quarto anno consecutivo. Perché il mare è un Diritto di tutti.

In più, insieme alla Capitaneria di Porto, abbiamo realizzato un importante progetto per garantire la sicurezza sulle nostre spiagge: a partire da fine giugno saranno presenti tre bagnini con torrette di avvistamento sui tratti di spiaggia libera, un servizio aggiuntivo fortemente voluto dall’amministrazione per garantire maggiore sicurezza a tutti i bagnanti che anche quest’anno sceglieranno le nostre spiagge.

Il nostro litorale, sempre più apprezzato e frequentato anche da chi pratica sport acquatici, si prepara ad accogliere famiglie, bambini e turisti con spiagge curate e servizi gratuiti. La grande macchina dell’estate è in moto: vi aspettiamo a Campo di Mare!”