L’esposizione avverrà lungo il primo tratto del percorso verso le cascatelle

Cerveteri, domani 2 giugno, si svolgerà all’interno del Parco Archeologico una mostra del pittore Stefano Azzena

Domani, 2 giugno, a Cerveteri si svolgerà un’interessante mostra d’arte all’aperto. E non sarà “un aperto” qualsiasi. Le opere verranno esposte nell’area dei Grandi Tumuli della Necropoli della Banditaccia. All’interno del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. In particolare, nell’area che prende il nome da un importante tumulo che ospita: il Tumulo della Tegola Dipinta.

Quest’area si trova proprio adiacente al grande parcheggio della Banditaccia. A poche decine di metri percorrendo la strada che porta alla Via degli Inferi o alle Cascatelle.

Le opere esposte apparterranno ad una personale del pittore Stefano Azzena. Il nome della mostra è: “Fuori Tutto”. Stefano Azzena, tra le altre manifestazioni, ha anche recentemente esposto nel criptoportico della villa romana della Grottaccia a Ladispoli e, soprattutto, anche in un tratto della Via degli Inferi.

Stefano Azzena

Le opere saranno esposte a una distanza opportuna dalla strada sterrata che affianca il recinto. In modo che possano essere facilmente fruite da tutti i visitatori del Parco che procedono verso la Via degli Inferi o verso le Cascatelle.

La mostra sarà arricchita dalla lettura di poesie, e da un accompagnamento musicale. La manifestazione inizierà alle ore 10:00, e si protrarrà senza interruzioni fino alle ore 18:00.

Questa mostra d’arte rientra nelle attività previste nella convenzione che il PACT ha stipulato l’anno scorso con le associazioni di Volontariato Archeologico. Che hanno preso l’impegno, tra i tanti altri, anche quello di valorizzare con eventi e manifestazioni le aree che le sono state assegnate.

In questo caso la mostra è organizzata dalla Sezione di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia del Gruppo Archeologico Romano, che si è avvalso naturalmente delle indicazioni e della professionalità dei funzionari del PACT.

Tra le indicazioni e le prescrizioni che il PACT ha fornito al Gruppo Archeologico Romano c’è naturalmente quella che tutte le installazioni dovranno essere ad impatto zero. Sia per i monumenti che per la parte naturalistica

L’evento sarà naturalmente gratuito e aperto a tutti. La mostra, per la sua originalità e importanza culturale, ha anche il patrocinio del Comune di Cerveteri. E sarà inaugurata dall’Assessore Federica Battafarano.