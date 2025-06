Ladispoli, tante persone hanno assistito alla spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori

Si è concluso da poco l’Air Show a Ladispoli. Tantissima gente assiepata, sotto il sole, sul lungomare di Palo. Tante macchine fotografiche e tanti cellulari pronti ad immortalare i passaggi delle varie esibizioni che si sono succedute.

Ogni esibizione ha mostrato l’altissima preparazione dei piloti impegnati in evoluzioni complesse e spettacolari. Ce ne sono state diverse di queste esibizioni. Che sono iniziate con uno spettacolare ed emozionante lancio, da altissima quota, di un gruppo di incursori dell’Aeronautica. Ognuno di loro aveva in mano una bandiera. C’era la bandiera italiana, quella dell’Aeronautica Militare e quella del Comune di Ladispoli.

Ladispoli, tante persone hanno assistito alla spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori

Inutile dire che l’esibizione più spettacolare ed emozionante, quella per la quale è impossibile non alzarsi in piedi ed applaudire, è stata quella della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori.

Con loro è stato un tripudio di esibizioni tecnicamente complesse e spettacolari. In un vortice di colori e forme disegnate nel cielo sopra il mare di Ladispoli. Dove il bianco, il verde e il rosso della bandiera italiana facevano da padroni. Ricordando a tutti la nostra appartenenza alla Repubblica Italiana, e ai suoi valori che non ci dobbiamo mai stancare di difendere.