L’Assessore Alessandro Gnazi chiede ai cittadini di collaborare, e di rispettare i divieti di sosta previsti nei giorni di pulizia

Cerveteri, proseguono gli sfalci dell’erba e la pulizia dei cigli stradali in tutto il territorio comunale

Cerveteri, proseguono gli sfalci dell’erba e la pulizia dei cigli stradali in tutto il territorio comunale

Da alcuni giorni, nel territorio del Comune di Cerveteri, su indicazione dell’Amministrazione comunale, sono in corso delle attività di sfalcio dell’erba e pulizia dei cigli stradali.

Su questo tema è stata appena pubblicata una nota dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri. Alessandro Gnazi. Che riportiamo integralmente.

Assessore Alessandro Gnazi

“Come annunciato, da alcuni giorni nel territorio, su espressa volontà dell’Amministrazione comunale la Rieco Spa ha raddoppiato i turni e le unità di personale impegnate nel solo sfalcio dell’erba e pulizia dei cigli stradali. Un’azione di pulizia importante e capillare, per garantire un maggiore decoro e una maggiore percorribilità per i pedoni. Un’attività ancor di più necessaria ora che stiamo entrando nel pieno della stagione estiva. Sono già molte le strade su cui si è intervenuto, e altrettante sono in programma. Dopo di che, si procederà al passaggio del diserbante, sarà utilizzato chiaramente un prodotto biologico e non nocivo per gli animali e le persone.”

L’assessore ha poi aggiunto: “Saranno diversi gli interventi sia a Cerveteri capoluogo che nelle Frazioni, in particolar modo quelle di Cerenova e Campo di Mare. In questa prima settimana, le squadre di intervento sono state in Via dei Pitosfori, Via delle Margherite, via dei Vignali, Via Settevene Palo, via dei Glicini e via Chirieletti. Dove, tra l’altro, si è svolto un intervento estremamente lungo e approfondito. Poi ci sono stati interventi nel Lungomare dei Navigatori Etruschi, in Via Caerevetus, in via della Lega, in via Passo di Palo, in via Iaffei, in via Borsellino, in via Eufronius, in Piazzale Caputo e via Vadimone”.

L’Assessore ha poi concluso che: “Nei prossimi giorni chiaramente gli interventi di sfalcio e pulizia dei cigli proseguiranno. Ma ci tengo prima di tutto a fare una raccomandazione a tutti i cittadini. È infatti accaduto che i mezzi e il personale della Rieco in alcune strade si trovassero in difficoltà nell’eseguire l’intervento a causa delle automobili parcheggiate nonostante l’ordinanza di divieto di sosta affissa. Questo, può comportare pesanti rallentamenti nelle operazioni o addirittura in determinati casi l’impossibilità ad eseguire l’intervento nella sua interezza. Invito pertanto tutti a rispettare i divieti di sosta nei giorni indicati nelle proprie vie. In questo modo, otterremo un lavoro migliore e più rapido da parte delle squadre in servizio”.