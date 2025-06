La Dirigente scolastica: “Pronti ad affrontare insieme ogni difficoltà”

Ladispoli, sono aperte, all’Istituto “Giuseppe Di Vittorio”, le iscrizioni ai Corsi di Orientamento e supporto didattico

L’obiettivo è quello di migliorare il rapporto con la scuola e ridurre il fenomeno della dispersione e del fallimento formativo precoce. Rafforzando la motivazione e la partecipazione attiva degli studenti in vista della chiusura dell’anno scolastico e degli eventuali debiti formativi.

È quanto ha dichiarato la Dirigente scolastica dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli, Prof.ssa Loredana Saetta. Che ha poi aggiunto:

“La scuola non si ferma e non abbandona i suoi allievi che saranno accompagnati nel fronteggiare ogni criticità con percorsi mirati di mentoring, orientamento e supporto didattico. Diversi i progetti finanziati dal PNRR in partenza all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”. Puntiamo prima di tutto sulla motivazione. Con il vantaggio di interventi personalizzati e “ritagliati” su misura, avvalendoci delle professionalità presenti nel nostro Istituto ma anche di figure esterne, selezionate sulla base di una rigorosa procedura. Ci confrontiamo ogni giorno con allievi che si trovano in una fascia di età di estrema vulnerabilità e non tutti hanno la capacità di far fronte alle diverse difficoltà che possono presentarsi durante il cammino.”

La Prof.ssa Loredana Saetta ha poi osservato che purtroppo sono i dati a parlare: “E’ ancora troppo alto in Italia, rispetto alla media europea, il tasso di dispersione scolastica. Ma si tratta di un fallimento educativo che ci interpella e di fronte al quale non possiamo rimanere inerti. Talvolta gli studenti abbandonano la scuola prima di conseguire il diploma (manifestando comportamenti come assenze prolungate, scarsa motivazione all’apprendimento o interruzione degli studi). In altri casi il problema è che non si riescono a raggiungere i livelli minimi d’istruzione (è la cosiddetta “dispersione implicita”).

Ma il nostro dovere di educatori è agire, e subito. Per questo ci rivolgiamo agli studenti e alle famiglie: la scuola rimarrà aperta dopo la fine delle lezioni pronta a supportare gli allievi in difficoltà. Per le iscrizioni, è sufficiente riempire un modulo. Solo insieme è possibile superare gli ostacoli e la scuola – ha concluso la Dirigente scolastica – è pronta a fare la sua parte”.