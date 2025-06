Cerveteri, è salvezza. Prossimo anno derby con il Ladispoli

Tifosi insuperabili, Lupi ringrazia tutti. Ferretti pronto a rimanere

Una gioia grande e infinita. Il Cerveteri è salvo, batte la Longarina per 5-0. Le reti tutte nel secondo tempo, ad opera di Gabrielli , Simone e Matteo Piano, Patrascu e Falco. I tifosi spingono la squadra al successo, cantano per novanta minuti, e pregustano il derby con il Ladispoli nella prossima stagione. Sono gli ultras il dodicesimo in campo, che rinverdiscono i fasti di un passato lontano. Lupi è contento, sprizza gioia da tutti i pori.

“Ringrazio tutti, mister Ferretri, la squadra, lo staff, i tifosi, e anche chi c’era prima di Ferretti in panchina. Stagione sofferta, avevamo paura di non farcela, invece eccoci qui, a festeggiare una salvezza fantastica. Noi siamo pronti a riconfermare Ferretti, grande persona e allenatore preparato. Non perderemo tempo, da lunedì lavoreremo per la prossima stagione, ora fatemi godere questa salvezza”.