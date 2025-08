Cerveteri, stasera, al Parco della Legnara, il Rione Garbatella replica con il White Vintage Party

Dopo il successo di ieri sera, al Parco della Legnara stasera si replica con il White Vintage Party. Sempre in compagnia del Rione Garbatella.

La serata partirà alle ore 20:30, con la MS Funky Band. DJ set, Luca Dibbi. Potremo trovare un open bar e un area food con specialità rionali. Saranno premiati gli outfit white più belli e originali.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. L’iniziativa è stata organizzata per la raccolta dei fondi necessari per la costruzione del carro allegorico per la Sagra dell’Uva