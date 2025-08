Campo di Mare e Ladispoli, stretta sullo spaccio. Quattro arresti in pochi giorni

Mano pesante delle forze dell’ordine sul litorale nord del Lazio. Nel giro di pochi giorni un totale di quattro spacciatori è finito in manette. Uno a Campo di Mare, grazie ad un’operazione dei Carabinieri. Tre a Ladispoli, grazie all’intervento della Polizia di Stato del commissariato di via Vilnius, diretto dal dottor Fabio De Angelis.

Gli investigatori sospettano che si tratti solo della punta dell’iceberg di una rete di spaccio radicata sul territorio.

Ma raccontiamo meglio i fatti. A Campo di Mare i Carabinieri della stazione locale hanno sorpreso un uomo con dosi di droga pronte per la vendita. L’intervento si è concluso con il sequestro dello stupefacente, e con il trasferimento dell’arrestato in carcere.

A Ladispoli hanno avuto corso due operazioni distinte. Primo “colpo” della Polizia in un quartiere del centro urbano di Ladispoli. Due italiani di 35 e 40 anni sono stati colti in flagranza mentre cedevano cocaina e hashish in strada. Nelle loro abitazioni sono state poi trovate altre dosi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un telefono cellulare usato per l’attività di spaccio, e circa 1.000 euro in contanti, ritenuti provento della vendita illecita.

Cinque giorni più tardi gli stessi agenti hanno arrestato un altro 40enne. L’uomo era finito sotto osservazione della Polizia per il sospetto viavai di persone nel palazzo dove viveva. Bloccato all’uscita di casa con dosi di droga in tasca, durante la perquisizione domiciliare la Polizia ha sequestrato hashish, cocaina, denaro contante, un bilancino di precisione e una carta di credito

I tre arrestati a Ladispoli, tutti italiani, sono ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Gli inquirenti stanno verificando se esista un collegamento fra i vari episodi. E continuano i pattugliamenti, anche in borghese, per smantellare ogni tassello del mercato illegale.

La serie di operazioni conferma l’impegno di Carabinieri e Polizia nel garantire sicurezza e legalità lungo la costa. Con l’obiettivo di tagliare le radici a un fenomeno che minaccia la tranquillità delle comunità locali.