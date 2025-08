Alberto Colletti sarà il team manager del Cerveteri

Il dirigente vanta un esperienza di oltre 40 anni “Onorato di ritornare dove è battuto il mio cuore. Possiamo costruire un progetto importante”

Il Cerveteri mette a segno un acquisto importante nei quadri dirigenziali. Dopo qualche anno di assenza, torna al Galli la persona di Alberto Colletti, per anni, a partire dal 1980, figura dirigenziale di primo piano nel calcio verde azzurro.

Stimato commercialista, la sua attività calcistica l’ ha trascorsa prevalentemente a Cerveteri, ricoprendo ruoli di vario titolo. Sarà team manager della prima squadra e dalla juniores, profilo adatto alle sue competenze, che nel corso degli anni lo hanno contraddistinto, ottenendo numerose benemerenze.

“Non potevo dire no, il verde azzurro scorre nelle mie vene, ringrazio la società per la fiducia datami. Mi impegnerò come ho fatto sempre, cercando di portare in alto il Cerveteri. Ci sono i presupposti per poterlo fare”.