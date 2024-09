Gubetti: “La Chiesa piena a testimoniare quanto AMORE sei stata capace di seminare nella tua vita maledettamente troppo breve”

Cerveteri si stringe attorno alla famiglia di Stefania De Crescenzo –

“Stefania, non c’è modo di non essere tristi oggi che ti abbiamo accompagnato per il tuo ultimo viaggio”.

Con queste parole il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha voluto ricordare Stefania De Crescenzo, scomparsa improvvisamente a 57 anni: “Oggi l’abbiamo salutata per ultima volta e ci siamo stretti intorno a suo marito e ai suoi figli”, ha scritto Gubetti.

“Eravamo tantissimi e tutti trafitti da un dolore che non si può raccontare, ma solo vivere. La Chiesa piena a testimoniare quanto AMORE sei stata capace di seminare nella tua vita maledettamente troppo breve. Ci hai lasciato un tesoro da amministrare e un esempio da tenere fisso nei nostri ricordi: i tuoi occhi sempre pieni di luce e di speranza, che mai neanche davanti ai momenti più tristi ho visto spegnersi e il tuo sorriso, la tua allegria, la tua capacità di amare, di tendere la mano verso chi aveva bisogno di aiuto, di metterti in ascolto, di rivolgere uno sguardo pieno di comprensione! È stato un privilegio aver fatto un pezzo di strada insieme a te.

Gianni, Gabriele, Simone, le pagine d’amore che avete scritto giorno dopo giorno insieme sono ricchezza che neanche la morte vi porterà via, vi arrivi forte l’abbraccio mio e di tutta la Comunità”.