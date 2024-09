Santa Marinella, Livia Turco presenta il suo nuovo libro “Compagne”

Fratarcangeli: “Le donne di questo importante saggio sono le protagoniste di battaglie civili, sentinelle dei cambiamenti, che per prime hanno sempre percepito i mutamenti della società”

Un appuntamento organizzato dalla consigliera Paola Fratarcangeli, delegata alle Pari Opportunità del Comune di Santa Marinella, venerdì 27 settembre alle 17:30, presso la “Casina Trincia” – Santa Marinella, Via Aurelia 363, in cui sarà presentato il libro “Compagne” di Livia Turco, nota e specchiata esponente politica oggi Presidente della Fondazione Nilde Iotti.

Questo libro racconta la storia di una sorellanza che ha segnato il passato e che continua a influenzare il presente.

Un saggio per tutti che nel ripercorre un periodo storico di militanza femminile nel PCI non nasconde anche “le difficili relazioni tra donne e uomini”: un cammino che ha costruito rapporti sociali nuovi tra donne, capaci di rompere concretamente il patriarcato, obbligando gli uomini a mettersi in discussione.

“Le donne di questo importante saggio – dichiara Fratarcangeli – sono le protagoniste di battaglie civili, sentinelle dei cambiamenti, che per prime hanno sempre percepito i mutamenti della società, con lo sforzo di capirli, elaborarli, dando risposte concrete. “Compagne” non è solo un libro sulla storia delle donne italiane, ma è anche un invito alla riflessione sul ruolo delle donne nella società contemporanea. Le battaglie del passato ci insegnano che la lotta per l’uguaglianza di genere è ancora attuale e che dobbiamo continuare a combattere per un mondo più giusto per tutti”.

Livia Turco sarà accompagnata nel suo racconto dalla consigliera Paola Fratarcangeli, dalla consigliera regionale Eleonora Mattia, e dalla consigliera del Comune di Civitavecchia, Valentina Di Gennaro. Vi aspettiamo.