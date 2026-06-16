A Cerveteri spunta la “Lista Grando”: una vela accende la partita elettorale e scatena ipotesi

di Giovanni Zucconi

A Cerveteri è comparsa una vela pubblicitaria destinata a far discutere. E ad alimentare ipotesi importanti per le prossime amministrative a Cerveteri. Sul mezzo, fotografato in strada, compare il simbolo “Lista Grando Cerveteri”. Sotto, una frase breve: “Non prendete impegni”.

Non è una comunicazione ufficiale. Non c’è ancora una nota politica, e neanche un annuncio formale. Ma il segnale è evidente. Il nome di Alessandro Grando, Sindaco di Ladispoli, entra così nel dibattito politico di Cerveteri. Almeno attraverso una lista che porta il suo nome e che, evidentemente, guarda alle prossime elezioni comunali cerveterane. Come da tempo temuto, o atteso a seconda dei casi, da molti.

C’è però un dettaglio importante. Sulla vela non c’è scritto “Grando sindaco”. Non viene annunciata una candidatura personale. Non viene indicato un candidato. Non viene definita una formula politica. C’è soltanto un simbolo. Ma quel simbolo dice che qualcosa si sta muovendo.

La presenza della “Lista Grando Cerveteri” apre quindi una fase nuova, ma ancora tutta da chiarire. Bisognerà capire chi ne farà parte, quale sarà il progetto, quale sarà il rapporto con le forze politiche locali e soprattutto quale ruolo avrà Alessandro Grando in questa operazione. Per le risposte dovremo attendere le prossime comunicazioni ufficiali. Che sicuramente non tarderanno.

P.S. Chi non crede nelle coincidenze, sicuramente si starà facendo domande sulla concomitanza temporale delle due prime mosse in vista delle prossime elezioni amministrative a Cerveteri. La candidatura a Sindaco di Paolacci, ieri, e la scesa in campo della Lista Grando, oggi.