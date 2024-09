Palude di Torre Flavia: al via il World Cleanup Day

Come ogni anno il 29 settembre partirà l’operazione Palude Pulita.

L’iniziativa organizzata nell’ambito del World Cleanup Day, che coinvolge oltre 200 Paesi e moltissimi volontari in tutto il Pianeta, prevede un intervento di pulizia straordinaria alla Palude di Torre Flavia.

Il programma ideato da Corrado Battisti, referente del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, coinvolgerà due squadre di volontari che partiranno alle 9,00 dai due ingressi della Palude: a Ladispoli da Via Roma 140 e a Cerveteri dall’ entrata nord di Campo di Mare, i due gruppi si incontreranno al boschetto degli olmi per una merenda di solidarietà con scambi di doni e di amicizia.

Scuolambiente, promotrice della mattinata di pulizia, in sinergia con il dottor Corrado Battisti del Monumento Naturale ha come sempre creato una rete con le altre associazioni che operano nel territorio così sono ben otto le organizzazioni che hanno aderito: Salviamo il Paesaggio, lo Stabilimento Ezio alla Torretta, l’Associazione Nautica Campo di Mare, l’Auser di Cerveteri, il Rione Cerenova Costantica, Il gruppo Escursionistico Cerveteri, RiArtEco, Marevivo, Caere 2020 e N.O.G.R.A.

“Come sempre abbiamo avuto il riconoscimento del patrocinio dalla Regione Lazio, da Città metropolitana Roma capitale e dai due comuni di Cerveteri e Ladispoli che ringraziamo, così come ringraziamo i ragazzi del Servizio Civile in forza al comune di Ladispoli che fanno servizio al centro visite e tutti coloro che ci rinnovano sempre la loro fiducia e il loro sostegno per le nostre iniziative – spiega la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri -. Ci aspettiamo, infatti, una bella partecipazione da parte della cittadinanza che nel corso di questi anni ha imparato a conoscere e proteggere questo angolo di biodiversità. Sarà una bella giornata di mare, amicizia e solidarietà”.