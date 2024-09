A Ladispoli il 28 una passeggiata inclusiva nel centro urbano

La delegata Franca Asciutto: “Verificheremo una porzione del primo comparto del Peba”

“L’accessibilità non deve essere più intesa solo come un obbligo legislativo ma come la possibilità di trovare soluzioni ad hoc e condivise dando voce alle persone con disabilità e alle associazioni che difendono i diritti dei più deboli”.

Con queste parole il consigliere delegato all’abbattimento delle barriere architettoniche, architetto Franca Asciutto, ha annunciato che sabato 28 settembre in piazza Rossellini a partire dalle ore 9:30 ci sarà una passeggiata inclusiva nel centro urbano per verificare una porzione del primo comparto del PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) viale Italia e aree limitrofe. All’incontro prenderanno parte l’assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli, e il progettista del Peba, l’architetto Guido Rainaldi.

“Quando si parla di accessibilità i l progettista e l’Amministrazione – ha proseguito Asciutto – devono essere prima di tutto osservatori e ascoltatori. Il nostro obiettivo è una progettazione partecipata e inclusiva nella quale si tenga conto delle esigenze di chi vive quotidianamente la disabilità. Durante la passeggiata, a cui sono invitati tutti i cittadini, verranno spiegati tutti gli interventi previsti dal Peba e saranno valuti con la massima attenzione tutti i suggerimenti che arriveranno dagli utenti. A questa passeggiata inclusiva ne seguiranno altre per verificare tutti i comparti cittadini interessati dal Piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta importanti occasione di confronto che ci permetteranno di arrivare ad una totale accessibilità urbana”.