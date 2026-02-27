Cerveteri, scontro tra due auto in via dei Vignali: strada chiusa

Incidente stradale, avvenuto poco fa, in via dei Vignali a Cerveteri, dove due autovetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Alla guida dei mezzi coinvolti c’erano due conducenti anziani. L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area interessata dall’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, via dei Vignali è stata temporaneamente interdetta al traffico.