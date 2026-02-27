L’Associazione Nuova Acropoli consegna i diplomi agli studenti dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” –

Il volontariato si pratica, non si racconta ed è per questo che assume un rilievo particolare la cerimonia di consegna dei diplomi che ha visto protagonisti, fra gli altri, alcuni studenti dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli, mercoledì 25 febbraio presso la sede dell’Associazione “Nuova Acropoli”, attiva da anni nell’offrire spazi di crescita, riflessione e azione per la comunità. Fondata sulla filosofia, sulla cultura e sul volontariato, la missione di Nuova Acropoli è da sempre quella di formare persone capaci di affrontare le sfide quotidiane con consapevolezza e responsabilità sociale. E tra le sue principali attività, l’Associazione promuove progetti che coinvolgono direttamente i giovani e gli studenti, con l’obiettivo di far comprendere l’importanza del volontariato come strumento di cambiamento concreto della società. “E’ stato davvero molto emozionante partecipare alla cerimonia di consegna dei diplomi ai nostri allievi da parte dell’Assessore all’Istruzione Margherita Frappa. – ha affermato il Prof. Sandro Pase, Vicepreside dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” che ha preso parte all’evento – Spesso i giovani sono vittime di stereotipi e luoghi comuni che riguardano una presunta indifferenza o apatia rispetto ai bisogni della società, ma è vero il contrario. La cerimonia di questo pomeriggio dimostra che è importante fornire i giusti stimoli e i risultati verranno. C’è di più: – ha aggiunto il Prof. Pase – l’iniziativa che ha visto partecipare in prima linea i nostri studenti ha messo al centro il valore del volontariato come percorso che arricchisce soprattutto chi lo pratica prima ancora di chi ne beneficia. Aiuto ai feriti, campi-scuola, attività di protezione civile: in questo e in molto altro gli allievi del “Di Vittorio” hanno contribuito concretamente a trasformare la solidarietà in azione e in impegno al servizio del bene comune. Senza dimenticare la musica, l’arte e la cultura, da sempre al centro delle attività dell’Associazione “Nuova Acropoli”. Congratulazioni vivissime a Nicola Bucciarelli, Andrea Gigliotti, Gift Asemota, Jacopo Marsili, Davide Villani e Alessio Tocco che hanno portato a termine il loro percorso formativo. Avete dimostrato quanto è importante sentirsi parte di una comunità in cui si cresce insieme, offrendo ciascuno il proprio contributo: il modo migliore per mettere in luce il senso profondo di una cittadinanza attiva, inclusiva e solidale”.