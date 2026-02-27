Cerveteri, Orsomando: “Dopo sessanta giorni, non è stata ancora trovata una soluzione per la caserma dei Vigili del Fuoco”

Cerveteri, il Consigliere Orsomando denuncia che, dopo sessanta giorni, non è stata ancora trovata una soluzione per la caserma dei Vigili del Fuoco

Il Consigliere comunale di Cerveteri, Salvatore Orsomando, interviene di nuovo, con un post su Facebook, sulla questione legata all’impossibilità, per i mezzi dei Vigili del Fuoco, di utilizzare il cancello principale della caserma di Marina di Cerveteri. Cancello che, da più di due mesi è inutilizzabile, in attesa di una riparazione. Nel post, nel mirino del Consigliere, c’è soprattutto il Vicesindaco Riccardo Ferri.

“Il giorno 11 febbraio scorso, il Vice Sindaco di Cerveteri Riccardo Ferri, ha pensato bene di stupirci con effetti speciali, uscendo con un articolo dove si parlava di una misura necessaria a garantire maggiore operatività e libertà di spostamento ai mezzi (Vigili del Fuoco), in caso di necessità. Vede Dottor Ferri noi, però, vogliamo raccontare ai cittadini che probabilmente avete affrontato con superficialità una tematica importante e delicata che tocca profondamente la salvaguardia e l’incolumità pubblica dei cittadini”.

Orsomando, nel post, ripercorre poi i tempi della vicenda: “Sono passati ormai 60 giorni dalla lettera dei Vigili del fuoco alla Polizia Locale, per segnalare la rottura del motore del cancello principale sito su via Fontana Morella e la grave criticità derivante dall’inutilizzabilità del cancello stesso. Evidenziammo, infatti, che tale guasto tecnico avrebbe costretto i mezzi di soccorso all’utilizzo esclusivo di un varco secondario, il cui transito risultava ostacolato dalla presenza di una pista ciclabile e da un percorso più complesso, con conseguente ed inevitabile incremento dei tempi di intervento e, quindi, un significativo rallentamento delle operazioni di soccorso. Si poteva intervenire subito e invece la Polizia Locale, pur a conoscenza della criticità, avrebbe rappresentato difficoltà operative e tecniche al ripristino del doppio senso di marcia su Largo Roma, soluzione individuata dai V.V.VF.F.”.

Poi, sempre nel racconto del Consigliere, c’è un primo sblocco della situazione dopo la pressione politica da parte delle Opposizioni: “Poi vista la gravità della situazione con le nostre rimostranze al Sindaco in consiglio comunale e una diffida ad adempiere e formale messa in mora indirizzata al Primo Cittadino e alla Giunta Comunale, avete finalmente dato il via alla messa in opera di lavori finalizzati alla risoluzione dell’increscioso problema”.

Il punto, per Orsomando, e veniamo al motivo per cui è stato scritto il post, è che: “Ad’ oggi e per quanto ci risulta, nonostante l’annuncio in ‘pompa magna’ del Vice Sindaco avvenuto circa 15 giorni orsono, dove parlava di una corsia dedicata esclusivamente ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, ci ritroviamo di fronte ad uno sbarramento in new jersey con la conseguente e predominante messa a serio rischio della vita dei cittadini.”