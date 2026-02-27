Domenica 8 marzo al Cinema Moderno un incontro aperto alla cittadinanza con giuristi a confronto sulle ragioni del SÌ e del NO

Referendum Giustizia 2026, confronto pubblico a Cerveteri –

CERVETERI – Offrire ai cittadini strumenti concreti per comprendere un tema complesso e altamente tecnico come quello del referendum sulla giustizia. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Referendum Giustizia 2026”, promosso da Città Futura Anno Zero, in programma domenica 8 marzo, dalle 10:30 alle 13:00, presso il Cinema Moderno di Cerveteri, in via Armando Diaz 29.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio di informazione e confronto autentico, capace di andare oltre slogan e semplificazioni, restituendo centralità al dibattito pubblico e alla partecipazione consapevole. Un momento di approfondimento pensato non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutta la cittadinanza interessata a comprendere nel merito i contenuti del quesito referendario.

A confrontarsi saranno autorevoli esponenti del mondo giuridico, chiamati a rappresentare le diverse posizioni in campo. Per le ragioni del NO interverranno il Dott. Nicola De Marinis, Consigliere di Cassazione, e l’Avv. Donato De Rosa. Per il SÌ prenderanno la parola l’Avv. Valentina Biagioli e il Dott. Giuseppe Bianco, Sostituto Procuratore di Roma.

Il dibattito sarà moderato da Federica Battafarano, Segretaria di Città Futura Anno Zero, che guiderà il confronto garantendo equilibrio e chiarezza espositiva.

Con questo appuntamento, Città Futura Anno Zero ribadisce il proprio impegno nel promuovere occasioni di partecipazione informata e pluralista, nella convinzione che solo attraverso il dialogo e l’approfondimento sia possibile rafforzare la qualità della democrazia.

L’incontro è a ingresso libero. La cittadinanza, le associazioni e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.