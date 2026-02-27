Santa Marinella, Forum delle Donne: il secondo incontro punta all’azione

Il 27 febbraio allo Sporting Club di Santa Marinella gruppi di lavoro su educazione affettiva, sicurezza e lavoro

Il 27 febbraio alle ore 17.30, presso lo Sporting Club di Santa Marinella, si svolgerà il secondo incontro del Forum delle Donne di Santa Marinella e Santa Severa, un appuntamento che segna il passaggio dalla fase di ascolto a quella operativa.

Dopo il primo incontro, che ha registrato una partecipazione sentita e un confronto ricco di spunti, le organizzatrici sottolineano la necessità di trasformare le idee emerse in azioni concrete. «Sono nate tante proposte, tante emozioni e una forte voglia di partecipare – spiegano –. Ora è il momento di lavorare in modo strutturato».

Il secondo appuntamento avrà infatti un taglio più pragmatico, con la creazione di gruppi di lavoro tematici, ai quali ogni partecipante potrà aderire liberamente mettendo a disposizione competenze, esperienze e interessi personali.

Tre i principali ambiti di intervento individuati. Il primo riguarda l’educazione affettiva e sentimentale e le relazioni tra uomini e donne. Dal confronto è emersa la convinzione che violenza e femminicidi rappresentino soltanto la punta dell’iceberg di una cultura patriarcale ancora profondamente radicata, presente anche nel contesto locale.

Il secondo tema è quello della sicurezza urbana. In particolare, molte giovani hanno espresso preoccupazione per alcune zone della città ritenute poco sicure, a causa della scarsa illuminazione o della difficoltà di accesso e percorrenza.

Il terzo focus è dedicato al lavoro e all’inclusione sociale. L’emancipazione economica è stata indicata come un passaggio fondamentale per garantire autonomia e pari opportunità, e come base imprescindibile per una piena emancipazione sociale.

Questioni concrete e attuali che il Forum intende affrontare attraverso un percorso partecipato, con l’obiettivo di offrire un contributo reale alla crescita civile e sociale di Santa Marinella e Santa Severa.