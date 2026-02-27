PD Santa Marinella: il 2 marzo incontro pubblico “Facciamo il punto”, su Referendum e progetti per la città” –

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa invita la cittadinanza ad un importante incontro pubblico dal titolo “Facciamo il punto”, che si terrà lunedì 2 marzo 2026, alle ore 17:30, presso il 5/8 bistrot in Via Milano 5. L’evento sarà occasione per approfondire due temi cruciali per la nostra comunità e per il Paese: il referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo, con particolare riferimento ai motivi del “No”, e i progetti per Santa Marinella e Santa Severa in vista delle imminenti elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

Durante l’incontro, si discuteranno i sette articoli della Costituzione oggetto di modifica, che si intende apportare senza che vi sia stato un confronto significativo in Parlamento e senza miglioramenti reali al sistema giustizia. Tali modifiche non affrontano le problematiche attuali, quali la carenza di organico tra i magistrati e il personale della giustizia, né contribuiscono a snellire i processi civili e penali; ignorano la grave situazione delle carceri italiane e, al contempo, rischiano di indebolire la magistratura, pilastro fondamentale della democrazia.

La seconda parte dell’evento sarà dedicata ai progetti per Santa Marinella e Santa Severa, ponendo l’accento sulle priorità future dopo i progressi raggiunti negli ultimi sette anni e mezzo di amministrazione comunale. Il programma si concentra sul miglioramento dei servizi per i cittadini, lo sviluppo economico e il marketing, l’assetto e visione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e arboreo, la mobilità, e le politiche sociali, giovanili e culturali. il restyling della passeggiata e la realizzazione di una nuova piazza. L’evento è aperto ad interventi dal pubblico per domande, proposte e confronto.

Intervengono Rocco Maugliani segretario del Pd provincia di Roma, Avv. Pietro Insolera, portavoce avvocati per il No del foro di Civitavecchia. Introduce, Lucia Gaglione, segretaria Pd Santa Marinella, modera Chiara Pinzi, Presidente GD Tirreno. Saranno presenti la consigliera e l’assessore del Pd della passata amministrazione, Paola Fratarcangeli ed Andrea Amanati.

Il Partito Democratico prosegue così la sua mobilitazione sul territorio, con l’obiettivo di informare la cittadinanza sui motivi per esprimere un voto per il No al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026. Questo incontro rappresenta anche una preziosa opportunità per costruire un programma condiviso, rafforzando il dialogo tra la politica e i cittadini, in particolare i giovani, incoraggiandoli a diventare protagonisti del cambiamento per una città che risponda alle loro esigenze e aspettative.



L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Vi aspettiamo numerosi per partecipare a questo momento di confronto e crescita comune.



