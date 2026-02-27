Rispetto alla marcata flessione registrata nel 2024 (-4,3%). Servizi +1,9%

Leggero recupero del fatturato nel 2025 per l’industria, +0,6% –

Nel complesso del 2025, al netto degli effetti di calendario, la dinamica del fatturato registra, rispetto all’anno precedente, un leggero recupero nell’industria (+0,6%) rispetto alla marcata flessione registrata nel 2024 (-4,3%), mentre si conferma la crescita nei servizi (+1,9%).

Lo rileva Istat.

Anche i volumi mostrano, nella media dell’anno, una moderata crescita in entrambi i comparti (+0,8%). Tra i principali raggruppamenti di industrie hanno registrato incrementi, nel 2025, i beni strumentali e quelli di consumo, mentre nei servizi una maggiore vivacità ha interessato i servizi di informazione e comunicazione.