Riccardo Ferri: “Sull’uscita caserma VVF Orsomando dovrebbe informarsi meglio”

Cerveteri – “Tutto ciò che è stato fatto, a seguito di un sopralluogo, è stato concordato con i responsabili del distaccamento dei Vigili del Fuoco unitamente alla nostra comandante della Polizia Locale Cinzia Luchetti e i nostri uffici. La segnaletica orizzontale e verticale che è stata messa indica chiaramente che ai mezzi della caserma è consentito percorrere il tratto di strada contromano. Un problema vero, invece, esiste, ed è la mancanza di fondi in bilancio da parte del ministero dell’Interno che non consente di riparare il motore elettrico del cancello principale del distaccamento che, come tutti sanno, non rientra nelle competenze del Comune”.

Lo ha detto il vicesindaco e assessore alla sicurezza del Comune di Cerveteri, Riccardo Ferri, replicando alle dichiarazioni del consigliere comunale di FdI Salvatore Orsomando, in merito al tratto di strada che i Vigili del Fuoco di Cerenova sono costretti a percorrere uscendo da una uscita secondaria che immette in una strada a senso unico, a seguito del guasto al cancello elettrico dell’ingresso principale.

“Quello che affermo è facilmente verificabile recandosi sul posto o chiedere ai responsabili del distaccamento – aggiunge e sottolinea Ferri – quindi, prima di lasciarsi andare ad affermazioni non rispondenti alla verità, consiglio a Orsomando di informarsi meglio. Questo eviterebbe di apparire impreparato o quantomeno lo sottrarrebbe a brutte figure, un danno – conclude il vicesindaco – che chi già si sente lanciato in campagna elettorale anticipata farebbe meglio ad evitare”.

“Per quanto riguarda i new jersey – commenta la Comandante della Polizia Locale di Cerveteri, Cinzia Luchetti – in pieno accordo con i Vigili del Fuoco, non si è mai parlato di toglierli, e comunque sono locati oltre l’uscita degli automezzi, quindi il problema non si pone”.