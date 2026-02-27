Un incontro pubblico per analizzare la presenza delle organizzazioni criminali tradizionali e dei gruppi autoctoni lungo la costa

Mafie sul litorale, se ne parla a Ladispoli con Libera –

LADISPOLI – Le mafie non sono un fenomeno distante o relegato ad altre aree del Paese, ma una realtà che da anni interessa anche il litorale laziale, con dinamiche spesso poco visibili ma profondamente radicate. Di questi temi si discuterà nel corso dell’evento “Parliamone! Live Event”, promosso da Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, in programma il 28 febbraio 2026 alle ore 10.00 presso la Sala C. Sociale della Terza Età, in via Trapani 20, a Ladispoli.

L’incontro sarà dedicato all’approfondimento della diffusione delle mafie tradizionali e dei gruppi criminali autoctoni che affliggono il litorale, un argomento di grande attualità che coinvolge direttamente il tessuto sociale, economico e istituzionale del territorio. L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza dei cittadini, stimolando un confronto aperto e informato su un fenomeno complesso e in continua evoluzione.

Interverranno Giampiero Cioffredi, referente regionale di Libera ed ex presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, e Francesco Gosciu, ex Generale dell’Arma dei Carabinieri ed ex capo della DIA di Roma. Due figure di alto profilo che offriranno un contributo qualificato all’analisi delle dinamiche criminali presenti lungo la costa.

L’iniziativa rientra nel percorso di impegno civile promosso da Libera, che attraverso momenti pubblici di informazione e dialogo intende rafforzare una cultura della legalità e della partecipazione attiva, indispensabile per contrastare in modo efficace ogni forma di criminalità organizzata.