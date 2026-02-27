Milano, deraglia un tram nel centro cittadino: due morti e 39 feriti

Caos in viale Vittorio Veneto: il convoglio della linea 9 esce dai binari e si schianta contro un edificio. Testimoni: “Ho pensato al terremoto”

Un grave incidente ha scosso Milano nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, quando un tram della linea 9 è deragliato in pieno centro, provocando almeno due vittime e 39 feriti, alcuni dei quali in condizioni serie.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16:00 in viale Vittorio Veneto, nella zona di Porta Venezia: il convoglio, un nuovo modello Tramlink recentemente entrato in servizio, è uscito dai binari mentre si dirigeva da piazza della Repubblica verso Porta Genova e ha finito la sua corsa contro una vetrina e poi contro la facciata di un edificio.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti e dai testimoni, il tram “inclinato e a forte velocità” ha prima invaso la carreggiata opposta e poi si è schiantato all’angolo con via Lazzaretto.

Le vittime e i feriti

Una delle persone decedute sarebbe stata trovata incastrata sotto il convoglio; si tratterebbe di un passante residente nella provincia milanese. Le autorità locali confermano che è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Oltre alle due vittime, decine di persone sono rimaste ferite e sono state soccorse sul posto: alcuni trasportati in ospedale in codice giallo e uno in codice rosso, mentre altri hanno riportato ferite lievi.

Testimonianze di terrore

Passeggeri a bordo hanno descritto scene di panico e caos, con molte persone gettate a terra dallo scossone. “Ho pensato al terremoto”, ha raccontato uno di loro, riferendo di aver visto persone sanguinare e oggetti volare all’interno del mezzo.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno lavorando per accertare le cause dell’incidente. Al momento non è chiaro se si tratti di un guasto tecnico, di un possibile errore umano o di un malore del conducente. Il sindaco di Milano ha definito la tragedia “un impatto devastante” e chiesto tutte le verifiche necessarie per evitare simili eventi in futuro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e le forze dell’ordine, che hanno lavorato per ore per estrarre le persone rimaste intrappolate e mettere in sicurezza l’area.

La circolazione della linea 9 è stata sospesa e si prevede che resterà interrotta per diverse ore durante le operazioni di rimozione del mezzo e dei detriti.

