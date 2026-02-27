Staffetta, diesel self service a 1,720 euro al litro
Carburanti in rialzo, gasolio sui massimi a 2,081 euro il servito autostrada –
Salgono ancora i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, con nuovi rialzi questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.
Balzo della quotazione internazionale del gasolio.
Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.
Per Q8 si registra un rialzo di un centesimo su benzina e gasolio.
Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,670 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,679, pompe bianche 1,652), gasolio self service a 1,720 euro/litro (+2, compagnie 1,730, pompe bianche 1,701). Benzina servito a 1,810 euro/litro (+2, compagnie 1,856, pompe bianche 1,722), diesel servito a 1,858 euro/litro (+3, compagnie 1,905, pompe bianche 1,768). Gpl servito a 0,689 euro/litro (+1, compagnie 0,701, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,404 euro/kg (-1, compagnie 1,416, pompe bianche 1,395), Gnl 1,233 euro/kg (invariato, compagnie 1,239 euro/kg, pompe bianche 1,228 euro/kg).
Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,774 euro/litro (servito 2,035), gasolio self service 1,822 euro/litro (servito 2,081), Gpl 0,829 euro/litro, metano 1,461 euro/kg, Gnl 1,321 euro/kg.