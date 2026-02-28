Regione Lazio investe nello sport: al via due nuovi bandi

Lo sport come leva di benessere per i giovani, inclusione sociale e sviluppo dei territori

Con questo obiettivo la Regione Lazio lancia due nuovi bandi dedicati alla pratica sportiva e all’impiantistica, in collaborazione con Sport e Salute. Si tratta di “Voucher per lo Sport 2026-27” e “Sport in Comune”, due interventi complementari che puntano a ridurre le principali barriere di accesso allo sport: i costi per le famiglie e la carenza di strutture moderne e sicure.

L’investimento complessivo supera i 14 milioni di euro e mira a garantire ai più giovani la possibilità di praticare attività sportive, indipendentemente dalla condizione socioeconomica, e a riqualificare gli impianti sportivi sul territorio regionale.

Il bando “Voucher per lo Sport” rappresenta la conferma di un’iniziativa già sperimentata con successo. Dopo l’edizione 2025, che ha coinvolto circa 50mila famiglie grazie a uno stanziamento di 24 milioni di euro, la Regione rifinanzia il programma con 9,7 milioni di euro provenienti dal PR FSE+ 2021-2027. Le famiglie residenti nel Lazio, con priorità a quelle in situazione di svantaggio economico e sociale, potranno richiedere un voucher del valore di 500 euro per consentire ai figli, dai 6 ai 18 anni, di accedere ai corsi sportivi offerti da associazioni e società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore. Le organizzazioni interessate hanno tempo fino al 18 marzo per presentare la propria candidatura.

Accanto al sostegno diretto alle famiglie, la Regione interviene anche sul fronte delle infrastrutture con il bando “Sport in Comune”. Sono stati stanziati 4,3 milioni di euro per supportare i Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti, che potranno ottenere finanziamenti fino a 150mila euro per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi. Gli interventi previsti includono l’efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento tecnologico e il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

“Investiamo sui ragazzi, sosteniamo le famiglie e miglioriamo gli spazi dove lo sport si vive ogni giorno”, ha dichiarato l’assessore regionale Elena Palazzo, sottolineando la volontà di dare risposte concrete ai bisogni dei territori. Un impegno condiviso anche da Sport e Salute, come evidenziato dal presidente Marco Mezzaroma, che ha ribadito l’obiettivo di rendere l’attività fisica una pratica quotidiana e accessibile, non un privilegio per pochi.

Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito di Sport e Salute.