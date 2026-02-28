Uno spettacolo interattivo per bambini scritto da Gianni Rodari, prodotto da Le Odìssere Teatro e patrocinato dal Comune di Cerveteri

Cerveteri, domenica La storia di tutte le storie in Piazza Santa Maria –

È stato riprogrammato, lo spettacolo annullato per lutto cittadino il 17/2, domenica 1 marzo, alle ore 17.00 in Sala Ruspoli, in piazza Santa Maria a Cerveteri.

La storia di tutte le storie è uno spettacolo interattivo per bambini, prodotto da Le Odìssere Teatro e patrocinato dal Comune di Cerveteri.

Gli spettacoli interattivi creano un contesto in cui i piccoli spettatori possono partecipare all’azione teatrale divertendosi: il momento narrativo è arricchito con esperienze laboratoriali, creative e ludiche, per rendere le bambine e i bambini i veri protagonisti della storia, facendo vivere loro un’esperienza immersiva e magica.

La storia di tutte le storie è uno spettacolo che si ispira al testo originale di Gianni Rodari, riprendendo l’idea che le storie possano nascere dall’incontro tra immaginazione, partecipazione e invenzione collettiva dei bambini.

In scena Pulcinella e Colombina, accompagnano il pubblico in un viaggio fantastico dentro una storia che nasce dal contributo dei bambini stessi: parole inventate, filastrocche, improvvisazioni e giochi teatrali trasformano gli spettatori in protagonisti attivi della narrazione. Tra momenti comici, rocambolesche avventure e un finale simbolico sulla Luna, lo spettacolo celebra la fantasia, la collaborazione e il valore dell’immaginazione, introducendo i piccoli spettatori alla tradizione delle Maschere Italiane della Commedia dell’Arte.

L’esperienza si completa con un laboratorio creativo in cui ogni bambino può costruire e indossare la propria maschera, proprio come Pulcinella e Colombina

In scena Odette Piscitelli e Gianluca Enria, che condurranno anche il laboratorio creativo.

INGRESSO GRATUITO

Età Consigliata: 3-11 anni: “La storia di tutte le storie” è un’esperienza coinvolgente che unisce teatro, musica e bricolage.

LE OdìSSERE TEATRO

È una compagnia teatrale che produce spettacoli, propone percorsi formativi, organizza festival e progetti culturali in sinergia con il territorio del Lazio e con il Comune di Cerveteri.

Odette Piscitelli, attrice diplomata all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica Silvio D’Amico ne è la direttrice artistica. Info su www.leodissereteatro.it.