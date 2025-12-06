Viene chiesto all’utenza di esporre comunque i rifiuti secondo il calendario
Cerveteri, sciopero nazionale: a rischio la raccolta dei rifiuti –
Le organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno proclamato uno sciopero nazionale per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025.
In una nota del Comune di Cerveteri vengono segnalati i possibili disagi nei servizi di raccolta differenziata porta a porta nel caso di adesione allo sciopero da parte degli operatori della Rieco: potrebbero verificarsi rallentamenti o mancati ritiri sia nei servizi di raccolta rifiuti che nelle attività di pulizia del territorio.
L’azienda invita tutte le utenze a esporre regolarmente i rifiuti secondo il calendario di raccolta.
Questo perché, se il personale NON aderisce allo sciopero, il servizio verrà svolto normalmente; esponendo i rifiuti, si eviteranno mancati ritiri superflui e l’organizzazione del servizio potrà procedere senza ulteriori disagi.
Viene ricordato che saranno comunque assicurate le prestazioni minime indispensabili, come previsto dalla Legge n. 146/1990.