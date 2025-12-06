“Stamattina abbiamo inaugurato la nuova sede del Nucleo di Protezione Civile di Ladispoli, in via Fratelli Bandiera: un luogo che da oggi porta con orgoglio il nome di Salvatore Zingale”. Lo dichiara l’Assessore Daniela Marongiu.

“Non si tratta – prosegue – solo di un’intitolazione formale, ma di un gesto profondamente simbolico. Questa sede rappresenta ciò che Salvatore è stato per la nostra comunità: un Carabiniere esemplare, un marito e padre amorevole, un volontario sempre presente, un amico leale. Ha incarnato i valori più autentici dell’Arma e del servizio civile: senso del dovere, umanità e disponibilità verso gli altri.

Ladispoli, inaugurata la nuova sede del Nucleo di Protezione Civile

Intitolare questa sede a Salvatore significa riconoscere che il suo esempio non appartiene al passato, ma continua a vivere nel presente, guidando il nostro impegno e quello delle generazioni future”, conclude.

Alla cerimonia, oltre all’Assessore Marongiu, erano presenti:

– Don Valerio, che ha provveduto alla benedizione;

– le Autorità Militari di Ostia, Civitavecchia, Ladispoli e Cerveteri;

– l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa

– gli amici delle Associazioni d’Arma e del volontariato;

e soprattutto la moglie e la figlia del nostro amato Salvatore.

Un momento di grande emozione e profondo riconoscimento.