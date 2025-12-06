Sono Denise Paone, esordiente A 100 rana e 200 misti, e Nicolò Cesarini, esordiente B 50 dorso

Nuoto: due giovani atleti della Tyrsenia alle finali regionali Fin –

Lunedì 8 Dicembre 2025 presso la piscina Pietralata in Roma si svolgeranno le finali regionali Fin del trofeo Gaetano Lanzi.

Il Tyrsenia Sporting Club anche questo sarà presente con due atleti: Denise Paone, esordiente A 100 rana e 200 misti, e Nicolò Cesarini, esordiente B 50 dorso, entrambi allenati da Andrea Lucarini.

Ai due giovani atleti auguriamo un enorme in bocca al lupo.