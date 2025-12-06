Fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia insieme ai militari della stazione locale

Detenzione ai fini dello spaccio, arrestato un 38enne di Tolfa – La nota stampa della Compagnia di Civitavecchia:

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia, insieme ai militari della Stazione di Tolfa, hanno arrestato un 38enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato alla guida della propria autovettura nel corso di un controllo alla circolazione stradale, l’uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish a seguito di perquisizione personale e veicolare.

Questo primo ritrovamento ha spinto i Carabinieri a estendere immediatamente le verifiche presso il domicilio dell’uomo. La perquisizione ha dato esito positivo, permettendo di rinvenire ulteriori e ben più consistenti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana. Il totale complessivo ammonta a 219 g di hashish, 37 g di cocaina e 44 g di marijuana.

La presenza di sostanze di diversa tipologia evidenzia una disponibilità finalizzata a rifornire il mercato locale dello spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.