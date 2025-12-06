Un’iniziativa resa possibile con il contributo della Regione Lazio e la collaborazione tra comune, Pro Loco e Università Agraria

Natale nel Borgo ad Allumiere: un ricco weekend di eventi –

Allumiere si prepara a vivere un’atmosfera magica e coinvolgente, dando il via ufficiale alle festività natalizie nel fine settimana del 7 e 8 dicembre con un calendario denso di appuntamenti.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco, l’Università Agraria e le associazioni locali, è stata resa possibile anche grazie all’importante sostegno della Regione Lazio.

Il cuore del borgo collinare si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere cittadini e visitatori in due giornate all’insegna della tradizione, della cultura e della solidarietà.

Il programma degli eventi

La giornata domenica segna l’avvio ufficiale delle celebrazioni natalizie con l’apertura dei Mercatini di Natale: Lungo Via Roma e nelle piazze principali, sarà possibile passeggiare tra gli stand di artigianato locale, prodotti tipici per acquistare tante idee regalo.

Non mancheranno momenti di intrattenimento per le famiglie, con artisti di strada e musica a tema natalizio che creeranno un’atmosfera festosa.

La tradizionale parata sarà aperta delle Majorettes di Canale Monterano e a seguire Babbo Natale in slitta, i gruppi di danza di Allumiere della New Dance Evolution Center e la Dance World e il gruppo dell’Unione sportiva calcio.

Arrivati in piazza avremo l’accensione dell’albero e delle Luminarie che illuminerà l’intero borgo, dando il via ufficiale al periodo natalizio.

La giornata sarà ricca di momenti culturali e dedicati alla comunità: si comincia con Natale di Pace, un’iniziativa molto sentita che unirà scuole, famiglie e l’associazione ANPI in un momento di riflessione e condivisione su temi di pace e valori civili, rendendo il Natale un’occasione per ribadire l’importanza della solidarietà.

Per la gioia dei più piccini sarà aperta la suggestiva dimora di Babbo Natale allestita presso il Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, dove i bambini potranno incontrarlo e consegnare le loro letterine. Importante novità di questo anno sarà l’allestimento del Regno del Ghiaccio che farà da scenografia sulla Piazza del Municipio.

Nelle due giornate si alterneranno alcuni gruppi territoriali quali il gruppo Pastorelle della scuola Manzi e la scuola di canto di Lorena Scaccia.

Concluderà la due giorni il duo acustico di Alice Paba. Dedicate a tutti i partecipanti le degustazioni e l’offerta gastronomica negli stand e nelle attività del borgo.

Gli altri eventi

Da evidenziare anche la mostra dei presepi su via Roma. La ricchezza e la varietà del programma di “Natale nel Borgo” sono il risultato non solo dell’impegno profuso dall’Amministrazione e dalle associazioni locali, come ha ricordato il sindaco Luigi Landi ma anche di un finanziamento concesso dalla Regione Lazio Un sostegno che riconosce il valore culturale e aggregativo di eventi come il “Natale nel Borgo”, confermando Allumiere come una meta importante nel panorama delle celebrazioni natalizie del Lazio. Ma Gli eventi del 7 e 8 dicembre rappresentano solo l’inizio.

“Natale nel Borgo” si protrarrà fino all’Epifania, trasformando Allumiere in un vero e proprio villaggio delle feste.