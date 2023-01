Cerveteri: salvato gattino ferito

Il felino è stato trovato in gravi condizioni davanti l’uscio di casa da alcuni cittadini che lo hanno accudito fino all’arrivo delle Guardie ecozoofile di Fareambiente Cerveteri

Lo hanno trovato davanti l’uscio di casa in gravi condizioni e anziché girarsi dall’altra parte lo hanno accolto in casa per prestargli assistenza in attesa dell’arrivo delle Guardie ecozoofile di Fareambiente.

Protagonista della vicenda un gattino trasportato d’urgenza in una clinica sanitaria dove il veterinario di turno li ha informati che oltre alla coda mozzata ha riportato delle fratture importanti al posteriore.

Per fortuna, come spiegano dalle guardie ecozoofile, il micio non sembra aver riportato traumi cerebrali o agli organi interni.

E per lui, intanto, è arrivata anche una buona notizia: la famiglia che lo ha accolto in casa ha deciso di adottarlo qualora il micio fosse senza un padrone.

