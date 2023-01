Santa Marinella, scontro scooter – auto: 50enne in ospedale

Il sinistro all’incrocio con via delle Dalie. Sul posto la Croce Rossa Italiana e la Polizia locale

Ancora un incidente a Santa Marinella. E ancora una volta in un punto critico e più volte segnalato dai cittadini: quello sulla statale Aurelia all’incrocio con via delle Dalie.

Secondo una prima ricostruzione a impattare tra loro sarebbero stati uno scooter e un’auto, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto si sono subito portati i volontari della Croce Rossa per prestare i primi soccorsi ai coinvolti nell’incidente. In particolare la donna alla guida della moto, una 50enne, sarebbe stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, in codice giallo, per gli accertamenti del caso.

Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. La donna, dopo l’impatto si sarebbe infatti adagiata in terra, senza però essere sbalzata dal mezzo.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia locale per gestire la viabilità e per gli accertamenti di rito.

