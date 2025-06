Cerveteri, recuperati in un’operazione notturna dei Vigili del Fuoco due giovani dispersi alle Cascatelle

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.00, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cerveteri sono intervenuti nella zona delle Cascatelle per un’operazione di ricerca persone.

Due ragazzi, sorpresi dal buio mentre passeggiavano nell’area boschiva, avevano perso l’orientamento e non riuscivano più a raggiungere la loro auto. Spaventati, hanno contattato la sala operativa del 115 fornendo le coordinate della loro posizione.

Grazie all’utilizzo di un mezzo fuoristrada e alle indicazioni trasmesse via radio, la squadra di servizio ha raggiunto rapidamente il punto segnalato. E ha poi ha condotto i due giovani in un’area sicura. Entrambi sono stati ritrovati in buone condizioni di salute, seppure comprensibilmente provati dall’esperienza.

L’intervento si è concluso senza conseguenze fisiche per i ragazzi, che sono stati riaccompagnati alla loro vettura.