Santa Marinella, auto in fiamme nella notte. Intervento dei Vigili del Fuoco evita danni a vetture vicine

Alle ore tre della scorsa notte, a Santa Marinella, i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono stati chiamati a spegnere un incendio che ha coinvolto due autovetture in via Oceano Pacifico, località Paradiso del Mare.

Secondo quanto riferito dal distaccamento, le due auto erano già completamente avvolte dalle fiamme all’arrivo della squadra. L’azione tempestiva degli operatori ha permesso di circoscrivere l’incendio ed evitare che il fuoco si propagasse ai veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze.

Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono al momento al vaglio dell’autorità competente. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Civitavecchia per i rilievi di rito, e per la gestione della sicurezza dell’area.

L’episodio segue di poche ore l’operazione di soccorso condotta dagli stessi Vigili del Fuoco nella zona delle Cascatelle a Cerveteri, dove due giovani erano stati recuperati dopo essersi smarriti al calare del buio.