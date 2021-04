Share Pin 1 Condivisioni

I cittadini puntano i riflettori sui rattoppi delle arterie stradali compromesse da crateri che però non risolvono la situazione, anzi la peggiorano

Cerveteri, rattoppi creativi in via Salvatore Ferretti –

“Quando la toppa è peggio del buco”. E con queste parole a Cerveteri i cittadini puntano i riflettori sui tentativi di sistemazione delle strade da parte dell’amministrazione comunale.

Riflettori puntati in particolar modo in via Salvatore Ferretti. Sprazzi di asfalto qua e là in una strada completamente dissestata che sicuramente non risolvono la situazione.

“Rattoppi creativi buttati lì senza senso”, denunciano gli utenti.

