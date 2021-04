Share Pin 1 Condivisioni

La Fondazione ha inoltre annunciato di procedere al ritiro delle copie: “Ci scusiamo per l’accaduto”

‘Libri porno’ alle scuole elementari di Fiumicino, la Fondazione Benetton: “Rammarico per errore consegna copie non destinate a studenti”

La Fondazione Benetton si dice rammaricata per quanto accaduto nelle scuole elementari di Fiumicino dove i bambini hanno ricevuto, nell’ambito delle iniziative per il centenario di Gianni Rodari, dei libri di arte contemporanea con immagini pornografiche. (LEGGI QUI)

Come spiegato dalla Fondazione quei libri della Imago Mundi Collection non erano destinati agli studenti e ha annunciato di procedere con il ritiro delle copie.

“Ci scusiamo per l’accaduto con le famiglie, i ragazzi e con le scuole che avevano aderito all’iniziativa Piccoli Passi nel Mondo per celebrare il centenario della nascita di Gianni Rodari nell’ambito del progetto “Navigare il Territorio”, attivo da anni a supporto della comunità locale”, hanno detto nella nota diffusa prima dall’Ansa e poi dal Comune.

“Stiamo già provvedendo al ritiro delle copie”.

“Purtroppo è stato riscontrato che nelle operazioni di imballaggio dei 9mila volumi arrivati a Fiumicino (suddivisi in160 titoli, ognuno dei quali dedicati a un singolo Paese o una comunità nativa e contenenti ciascuno una media di 200immagini), sono stati inseriti, per un errore, alcuni volumi che non erano destinati alle scuole, contenenti opere non opportune per l’età dei destinatari”, continua il comunicato

“Imago Mundi Collection è un progetto globale e non profit di arte contemporanea che raccoglie i lavori di oltre 26.000 artisti da tutto il mondo invitati a realizzare un’opera d’arte in completa libertà espressiva, di soggetto, di tecnica, di visione creativa”.

“Unica costante, la dimensione dell’opera: 10×12 cm. Tra gli obiettivi di Imago Mundi Collection, la rappresentazione visiva e contemporanea dei cinque continenti, a partire dall’Arte e il dialogo tra le diverse culture del Mondo”