Cerveteri: le insegnanti del Giovanni Cena parte attiva di “Coloriamo la nostra scuola”

Le docenti si sono rimboccate le maniche acquistando i materiali e verniciando le colonne del portico presente nel cortile della scuola

Si sono rimboccati le maniche acquistando i materiali e verniciando in prima persona le colonne del portico presente all’interno del cortile della scuola.

Anche le docenti del Giovanni Cena scendono in campo per sostenere concretamente il progetto di Donato Ciccone, “Coloriamo la nostra scuola”, partito dalla Ladispoli 1 di Ladispoli e che ha pian piano conquistato non solo le scuole ladispolane ma anche quelle della vicina Cerveteri, frazioni annesse.

