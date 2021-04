Share Pin 2 Condivisioni

Al via i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e manutenzione dell’impianto di illuminazione

A 12 Roma Civitavecchia: chiusure notturne della stazione di Maccarese – Fregene

Due notti consecutive di chiusura della stazione Maccarese – Fregene sulla A 12 Roma – Civitavecchia.

Ad annunciare il disagio, in orario notturno, è Autostrade per l’Italia.

Sull’autostrada infatti saranno effettuati dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e di manutenzione dell’impianto di illuminazione.

I lavori sono previsti in orario notturno, per due notti consecutive, lunedì 26 e martedì 27 aprile dalle 22 alle 6.

In quel lasso di tempo sarà completamente chiusa la stazione di Maccarese – Fregene in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di usare la stazione di Torrimpietra.

