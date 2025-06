Appuntamento il 3 luglio alle 19:00, al Centro Sportivo della Rim

Cerveteri, primo Memorial “Riccardo Vaia e Alessandro Valente”

Il Consigliere Enrico Alessandrini ha annunciato che giovedì 3 luglio, alle ore 19:00, si svolgerà presso il Centro Sportivo della Rim il primo Memorial dedicato a due nostri concittadini prematuramente scomparsi: Riccardo Vaia e Alessandro Valente.

Cerveteri, primo Memorial “Riccardo Vaia e Alessandro Valente”

Enrico Alessandrini in merito all’evento ha dichiarato: “L’iniziativa nasce dalla doverosa esigenza di rinnovare il ricordo dei due giovani a distanza di alcuni anni dalla loro scomparsa. La serata, pensata per loro e per i rispettivi familiari, vuole essere un momento d’incontro all’insegna dell’emozione, dell’energia positiva e della condivisione dei ricordi che riaffioreranno durante la cena che si svolgerà al termine della partita”.

Il programma del Memorial “Riccardo Vaia e Alessandro Valente” prevede:

Una partita di calcio a 8 – Una partita amichevole sul campo del centro sportivo

– Una partita amichevole sul campo del centro sportivo Cena commemorativa – Subito dopo il fischio finale, sempre all’interno della struttura. Gli invitati si ritroveranno a tavola per continuare la serata tra ricordi e racconti.

Il Consigliere Alessandrini ha tenuto a ringraziare Ugo Ranieri, che ha sostenuto l’evento in qualità di sponsor, permettendo la stampa delle magliette dedicate alla manifestazione. Ma ha anche ringraziato “tutti gli amici che prenderanno parte alla serata”.

Lo slogan che accompagnerà tutti i presenti durante l’evento sarà: “Riccardo e Alessandro sempre con noi”.