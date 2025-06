Danneggiata conduttura GPL al Cerreto, Grando: “Serviranno ancora ore per ristabilire la normalità”

Nel quartiere Cerreto a Ladispoli, una conduttura di distribuzione del GPL ha subito un danno che ha interrotta la fornitura. Per riparare i danni occorrerà ancora qualche ora. A darne informazione è il primo cittadino, Alessandro Grando:

“Si informa la cittadinanza che la mancata erogazione del gpl nel quartiere Cerreto è stata causata dal danneggiamento di una conduttura. I tecnici sono intervenuti tempestivamente ma, stando a quanto ci viene comunicato, saranno necessarie ancora diverse ore per ristabilire la normalità del servizio in tutta la zona. Forniremo ulteriori informazioni non appena ci verranno comunicate”.