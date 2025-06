E’ morto Alvaro Vitali, l’attore aveva 75 anni

E’ morto nel pomeriggio a Roma, all’eta di 75 anni, Alvaro Vitali, attore e comico italiano.

L’attore venne scoperto da Federico Fellini durante un provino. Nel 1969 il regista riminese lo fece esordire nel cinema con una piccola parte in Fellini Satyricon.

Aveva raggiunto il successo nel ruolo di Pierino e per i tanti film del filone della commedia sexy all’italiana. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato due settimane fa, come dichiarato dalla ex moglie per una “broncopolmonite recidiva”.