4.967 voti raccolti per tutelare e valorizzare un patrimonio naturale unico

Cerveteri-Ladispoli, la Palude di Torre Flavia è ufficialmente un “Luogo del Cuore” FAI – di Giovanni Zucconi

Era il 6 aprile scorso, e BaraondaNews pubblicò un articolo che chiedeva a tutta la popolazione del nostro comprensorio di votare la “Palude di Torre Flavia per farla diventare un “Luogo del Cuore” del FAI.

“I Luoghi del Cuore” è una campagna nazionale per i luoghi italiani che non devono essere abbandonati o dimenticati, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio. Che permette ai cittadini di segnalare al FAI, attraverso un censimento biennale, i luoghi da non dimenticare.

Dopo il censimento, tutti i luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti possono partecipare, con un progetto di valorizzazione, ad un bando che prevede dei finanziamenti.

Era il 6 aprile dicevamo, e le votazioni si sarebbero chiuse il 7 aprile. Fino a quel momento si erano raccolti 4.000 voti. Bisognava arrivare almeno a 5.000 voti. Un’impresa che sembrava disperata anche ai più ottimisti.

Ma il comitato promotore della raccolta delle firme non si è arreso. E con un vero e proprio colpo di reni è riuscito a raggiungere il numero minimo di voti necessari per fare diventare la Palude di Torre Flavia un “Luogo del Cuore” del FAI.

Una splendida notizia che è stata annunciata a sorpresa dallo staff del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, con un comunicato che pubblichiamo integralmente.

“È con grande emozione che lo staff del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia annuncia un importante risultato raggiunto grazie all’impegno condiviso di cittadini, associazioni e istituzioni. La Palude di Torre Flavia è stata ufficialmente inserita tra i “Luoghi del Cuore” del FAI – Fondo Ambiente Italiano, con 4.967 voti ottenuti durante la 12ª edizione del censimento nazionale, conclusosi lo scorso 7 aprile 2025.

Un traguardo reso possibile grazie al fondamentale lavoro del comitato spontaneo “I Custodi della Palude di Torre Flavia”, capofila della candidatura. Che ha saputo coinvolgere attivamente il territorio in una mobilitazione corale per difendere e valorizzare uno degli ecosistemi costieri più preziosi del litorale laziale.

Un sentito ringraziamento va anche al dott. Corrado Battisti, dirigente responsabile della Città Metropolitana di Roma Capitale, da anni impegnato con competenza e dedizione nella salvaguardia e valorizzazione della Palude. La sua costante presenza e visione scientifica hanno rappresentato una guida fondamentale per la crescita di questo luogo straordinario.

Per celebrare questo storico riconoscimento, la Delegazione FAI Lazio ha organizzato un incontro pubblico il 30 giugno 2025 alle ore 10:00 presso il Monumento Naturale. Durante il quale la dott.ssa Marilda De Nuccio e la dott.ssa Rosaria Miggiano proclameranno ufficialmente la Palude di Torre Flavia Luogo del Cuore FAI 2025.

L’appuntamento rappresenta anche un’importante occasione di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nella tutela dell’area protetta. Per avviare la presentazio.e di un progetto condiviso di valorizzazione, così come previsto nell’ambito dell’iniziativa nazionale “I Luoghi del Cuore”.

Lo staff del Monumento Naturale esprime profonda gratitudine a Silvia e a tutti i Custodi della Palude. Il cui impegno appassionato ha reso possibile questo risultato. La loro dedizione rappresenta un modello di cittadinanza attiva e amore per il territorio che merita di essere sostenuto e replicato.

La Palude di Torre Flavia entra così a pieno titolo nella mappa dei luoghi simbolo del patrimonio naturale e culturale italiano, da proteggere e tramandare alle future generazioni.”