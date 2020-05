Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota di Luca Piergentili (Lega Cerveteri). “È vero siamo in emergenza, quindi eventuali ritardi sono giustificabili, ma visto che sono stari riaperti i cimiteri, sarebbe stato opportuno provvedere”

Cerveteri, Piergentili (Lega): “Erba alta in Via dei Vignali, necessario intervento” – Molti cittadini, da varie parti del territorio, in questi giorni ci stanno segnalando erba alta sui marciapiedi, ai lati delle strade e anche in alcuni parchi. È vero siamo in emergenza, quindi eventuali ritardi sono giustificabili, ma visto che sono stari riaperti i cimiteri, sarebbe stato opportuno provvedere almeno al taglio dell’erba sui marciapiedi di Via dei Vignali che sono impraticabili, esattamente come lo erano lo stesso periodo dello scorso anno quando non c’era nessuna emergenza. Ho verificato il programma della Multiservizi e fino al 7 maggio non era previsto alcun intervento su questa zona, ma dopo la segnalazione al Presidente della Multiservizi, mi è stato comunicato che questo intervento è stato programmato per venerdì 8 maggio (anche se a Cerveteri è la festa del Santo Patrono… quindi probabilmente slitterà a lunedì). Ringrazio il Presidente Ricci per la sua disponibilità, però non posso fare a meno di sottolineare che siamo sempre noi consiglieri di opposizione a dover segnalare, possibile che nessun cittadino contatti mai i consiglieri di maggioranza? Possibile che loro non vedono mai qualcosa che non va? A proposito, mi auguro che si possa presto tornare a muoversi liberamente sul territorio, perché questa emergenza ha veramente eclissato i consiglieri di maggioranza, a quanto pare sempre più silenti ed assenti dal territorio!