Covid-19, Ospedale Bambino Gesù. 2 dimessi e 2 miglioramenti – Per il Coronavirus presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nella giornata di ieri dimessi 2 bambini guariti. In netto miglioramento anche i 2 pazienti che erano in terapia intensiva, ora trasferiti nel reparto infettivi. In totale restano ricoverati 8 bambini e 2 mamme.