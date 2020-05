Condividi Pin 1 Condivisioni

Presentata da Francesca De Vito del M5S una mozione per istituire un fondo che sostenga le mancate entrate dei comuni

M5S Regione Lazio: “Chiesti atti concreti per i comuni che sono al fianco delle attività produttive” – Dall’inizio del lockdown, il Governo ha previsto atti di sostegno alle attività produttive che vivono una condizione di estremo disagio. In affiancamento ed in attesa del decreto Maggio, anche alcuni Comuni hanno previsto forme di sostegno come la sospensione o l’esenzione parziale o totale dei tributi come TARI, COSAP, CIP ecc. Sono azioni assolutamente necessarie per il commercio ma che inevitabilmente creano mancati introiti per i Comuni stessi.

La nostra consigliera regionale Francesca De Vito Consigliere M5S alla Regione Lazio ha chiesto l’istituzione di un Fondo, destinato agli enti locali, per coprire le mancate entrate e soprattutto per garantire l’esenzione delle tasse comunali per le attività commerciali per il periodo di chiusura causa emergenza sanitaria Covid-19

Potete visionare la #mozione da lei presentata qui \uD83D\uDC49 https://bit.ly/mozione-fondo-comuni